Савченко в четвер зустрінеться з адвокатом - МЗС
01:38, 17 липня 2014Політика
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Українська льотчиця Надія Савченко, яку викрали в Луганській області і утримують в СІЗО у Воронежі, у четвер, 17 липня, зустрінеться зі своїм адвокатом Марком Фейгіним.
Савченко в четвер зустрінеться з адвокатом Фейгіним / скріншот Youtube
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
"На 17 липня запланована зустріч Надії Савченко з її адвокатом Марком Фейгіним", - йдеться в повідомленні.
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За даними МЗС, стан здоров'я Савченко "оцінюється як задовільний".
Як повідомляв УНІАН, 16 липня під час зустрічі Савченко з українським консулом льотчиця підтвердила, що була насильно, в наручниках і з мішком на голові, вивезена на територію РФ.
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