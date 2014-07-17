Савченко в четвер зустрінеться з адвокатом - МЗС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"На 17 липня запланована зустріч Надії Савченко з її адвокатом Марком Фейгіним", - йдеться в повідомленні.

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За даними МЗС, стан здоров'я Савченко "оцінюється як задовільний".

Як повідомляв УНІАН, 16 липня під час зустрічі Савченко з українським консулом льотчиця підтвердила, що була насильно, в наручниках і з мішком на голові, вивезена на територію РФ.