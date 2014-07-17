Луганська міськрада просить мешканців не виходити з будинків і не підходити до вікон

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, ситуація в Луганську загострюється з кожним днем.

«У зв'язку з цим закликаємо громадян утриматися від пересування містом. Якщо є можливість, залишайтеся вдома», - сказано у зверненні.

Також міськрада просить населення не підходити до вікон, не виходити на балкон, і радить ховатися у ванній кімнаті у разі стрілянини поряд з будинком.Читайте такожЗа добу бойових дій у Луганську постраждали 8 мирних жителів, зруйновано 22 будинки

Спеціально для жителів міська рада опублікувала «Правила безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях».

Телефони міського антикризового центру: із стаціонарного – 15-77, з мобільних і стаціонарних телефонів – (0642) 53-24-07, 53-24-08, 53-24-09. Для зручності жителів додано номери операторів мобільного зв'язку: «МТС» – 050 961-45-86, 050 336-15-77 і «Київстар» – 097 08-77-465.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 16 липня, в Луганську постраждало 8 мирних жителів, а також було зруйновано 22 житлових будинки.