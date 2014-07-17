Санкції Заходу проти РФ не допоможуть Україні - Медведєв

«Всі ці санкції, на жаль, не допоможуть Україні нічим», - сказав на засіданні уряду у четвер Дмитро Медведєв, якого цитує РИА Новости.

Нагадаємо, влада США 16 липня запровадила нові санкції щодо російських банків і компаній, зокрема «Газпромбанку» і «Внешэкономбанка», а також «Роснефти» і НОВАТЕКу. Їм, зокрема, буде закритий доступ на фінансові ринки США, а американським компаніям і приватним особам буде заборонено видавати компаніям кредити терміном більш як на 90 днів. Посилення санкцій щодо РФ схвалили також лідери Євросоюзу.

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Також Медведєв вважає, що санкції США, запроваджені щодо компаній у сфері оборонно-промислового та енергетичного комплексу, призведуть до посилення антиамериканських настроїв і сприятимуть консолідації російського суспільства.

«Санкції, про які зараз говорять, тобто так звані секторальні санкції, застосовані американською владою до великих колективів російських підприємств у сфері ОПК, енергетики, деяких банків, на жаль, сприятимуть подальшому посиленню антиамериканських і антиєвропейських настроїв», - сказав Медведєв.

Він наголосив, що відбудеться подальша консолідація російського суспільства проти тих країн і людей, які намагаються Росію обмежувати і діяти проти інтересів її громадян.

При цьому Медведєв сказав, що санкції не здатні завдати неприйнятного збитку російській економіці.

На його думку, нові санкції можуть повернути відносини Росії з державами, що запроваджують їх, в атмосферу 80-х років.

"Таким чином, ми просто повернемося у 80-ті роки у відносинах з державами, які такі санкції запроваджують", - сказав Медведєв.

За його словами, санкції щодо російських компаній з боку США нелегальні, тому що вони не ґрунтуються на рішеннях ООН.

«Санкції щодо російських компаній взагалі нелегальні, тому що вони не ґрунтуються на рішеннях Організації Об'єднаних Націй, тобто запроваджуються в довільному порядку», - сказав Медведєв.

Також Медведєв заявив, що Росія змушена перебудовувати економічні моделі розвитку через санкції США і переходити на імпортозаміщувальні технології.

Він наголосив, що тиск на Росію не може не позначитися на бюджетній політиці РФ і її пріоритетах. "Соціальні зобов'язання безперечно всі виконуватимуться, для цього грошей у нас достатньо. Але, крім того, нам доведеться більше уваги приділяти витратам на оборону і безпеку", - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізовувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізовувати ситуацію в Україні. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко 16 липня, Збройні сили РФ стягують техніку до кордону з Україною і облаштовують вогневі позиції. 17 липня в ЗМІ з'явилося відео обстрілу української території «Градами» з Ростовської області РФ.