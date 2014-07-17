В будівлі ГПУ шукають вибухівку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Разом з тим, як зазначили в прес-службі, евакуація співробітників не проводилася. Співробітники працюють на своїх місцях, а міліція займається пошуком ймовірної вибухівки.

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Як повідомляв УНІАН, за даними столичної міліції, за останні три доби до них надійшло 14 повідомлень про замінування тих або інших об'єктів. Всі вони виявилися хибними. За кожним таким фактом відкрито кримінальне провадження. Один з «мінерів» вже встановлений.