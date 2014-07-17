В будівлі ГПУ шукають вибухівку
13:16, 17 липня 2014Політика
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До Генеральної прокуратури України надійшло повідомлення про її замінування, наразі триває перевірка в будівлі на наявність вибухових речовин.
У Києві "замінували" ГПУ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.
Разом з тим, як зазначили в прес-службі, евакуація співробітників не проводилася. Співробітники працюють на своїх місцях, а міліція займається пошуком ймовірної вибухівки.
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Як повідомляв УНІАН, за даними столичної міліції, за останні три доби до них надійшло 14 повідомлень про замінування тих або інших об'єктів. Всі вони виявилися хибними. За кожним таким фактом відкрито кримінальне провадження. Один з «мінерів» вже встановлений.
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