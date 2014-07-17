Lufthansa змінює маршрути польотів, щоб оминути Україну
20:04, 17 липня 2014Політика
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Lufthansa вирішила оминати український повітряний простір.
Lufthansa змінює маршрути польотів / Фото УНІАН
Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомляє, що змінює маршрути польотів, аби уникнути політати над повітряним простором України.
Про це повідомляє Reuters.
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"Lufthansa повідомила, що вирішено оминати український повітряний простір", - говориться в повідомлені.
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