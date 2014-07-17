Lufthansa змінює маршрути польотів, щоб оминути Україну

20:04, 17 липня 2014
Політика
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Lufthansa вирішила оминати український повітряний простір.

Самолет, Борисполь

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомляє, що змінює маршрути польотів, аби уникнути політати над повітряним простором України.

Про це повідомляє Reuters.

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"Lufthansa повідомила, що вирішено оминати український повітряний простір", - говориться в повідомлені. 

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