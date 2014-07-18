Пошук тіл загиблих з літака Boeing-777 ускладнює присутність озброєних бойовиків - ДСНС

08:12, 18 липня 2014
Політика
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Пошук тіл загиблих з літака Boeing-777 ускладнює присутність озброєних бойовиків, повідомляють рятувальники. 

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні прес-слжби ДСНС.Читайте такожЗМІ: бойовики з терористичної організації "ДНР" досі не пустили експертів до місця падіння Boeing-777

"О 17 год. 40 хв. пожежу ліквідовано та розпочато пошуки тіл загиблих. Пошукові роботи ускладнені присутністю озброєних сепаратистів, які перешкоджають роботі підрозділів ДСНС", - йдеться у заяві Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, станом на 7 годину рятувальники виявили тіла 121 загиблого в результаті атаки бойовиків на Boeing-777.

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