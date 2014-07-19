У Донецьку вночі тривали бої в районі аеропорту і селища Піски
Минула ніч пройшла вкрай неспокійно
У Донецьку минула ніч пройшла вкрай неспокійно, тривали бої в районі аеропорту й селища Піски.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
«Ніч із 18 на 19 липня в Донецьку пройшла вкрай неспокійно - велися бойові дії в районі аеропорту, а також селища Піски. Звуки залпів й вибухи з боку аеропорту було чутно практично в усіх районах міста», - сказано в повідомленні.
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У міськраді зазначили, що «станом на 9.00 у Донецьку тихо, комунальні служби працюють, громадський транспорт вийшов на автомагістралі міста згідно з графіками "вихідного дня".
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