Кемерон, Меркель і Олланд домовилися "переглянути ставлення до Росії"

Про це йшлося під час телефонних розмов, які провів у неділю з лідерами Франції та Німеччини британський прем'єр, повідомляє прес-служба уряду Великобританії.

"Вони погодилися, що станом на сьогодні мають бути вирішені два важливі питання: доступ до місця падіння та підхід ЄС до Росії, враховуючи, що усі факти свідчать про те, що ракета була запущена проросійськими сепаратистами. Вони погодилися, що ЄС має переглянути свій підхід до Росії, і що міністри закордонних справ під час засідання у вівторок мають бути готові накласти додаткові санкції щодо Росії", - зазначається в повідомлені.

Читайте такожКемерон та Меркель занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння Боїнга: Путін має діяти Крім того, як повідомляє прес-служба уряду Великобританії, всі три лідери погодилися з тим, що безпосереднім завданням є забезпечення доступу до місця катастрофи, щоб фахівці команди змогли встановити жертв і повернути їх додому.

"Вони погодилися з тим, президент Путін відіграє важливу роль, щоб переконати сепаратистів надати доступ та працювати з міжнародним співтовариством, це повинно бути зроблено якомога швидше", - наголошується в повідомленні.