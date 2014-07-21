1+1 медіа запускає міжнародний новинний телеканал

За контентне наповнення каналу відповідатиме новостворена редакція, яка увійде до структури департаменту інформаційного мовлення 1+1 медіа. Мовлення вестиметься англійською мовою.

«Для нас, як однієї з провідних українських медійних компаній, важливо надати міжнародній спільноті доступ до реальних фактів та подій в Україні, Росії та країнах СНД. На жаль, останнім часом ми стали свідками широкомасштабної інформаційної війни з боку державних ЗМІ Росії. Ми вважаємо, що можемо на це відповісти, а саме об’єктивною інформацією, побудованою на принципах цивілізованого світу - з усіма точками зору, без брехні та перекручень. "Ukraine today"- наш внесок на підтримку європейського вибору України» - коментує Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.

Генеральним продюсером телеканалу призначено Тетяну Пушнову, яка з вересня 2011 року обіймає посаду шеф-редактора ТСН.

З часом планується розширення редакції, а також запуск мовлення каналу російською мовою.

Канал буде безкоштовним та доступним через супутник Hotbird у цьому році на території Європи та вже з наступного року на території США. В редакції, окрім українців, також будуть працювати громадяни країн ЄС.

Нагадаємо, що у ТСН уже є досвід співпраці з міжнародними журналістами. З травня журналісти центру новинного мовлення ВВС – New Broadcasting House в Лондоні – наживо виходять в ефір основного інформаційного випуску ТСН о 19.30 щопонеділка та щосереди, пропонуючи глядачам 1+1 міжнародний контекст актуальних подій, а також аналіз ключових британських і світових новин.