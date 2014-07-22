Біля Мар’їнки Донецької області зник громадський активіст

Про це УНІАН повідомили в Антикризовому медіацентрі (АКМЦ).

Повідомляється, що Марусенко виїхав до Донецька для зустрічі з місцевими жителями. Дорогою зв`язок із активістом було втрачено.

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За словами в.о. голови Громадської організації «Громадська платформа України» Олександра Онищенка, Марусенка могли зняти з автобуса на одному з блокпостів під Мар’їнкою.

«Зараз зв`язок із Ігорем Марусенком відсутній. Про місце перебування активіста нічого не відомо», - сказав він.