Біля Мар’їнки Донецької області зник громадський активіст
23:18, 22 липня 2014Політика
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У районі міста Мар’їнки Донецької області зник активіст Громадської організації «Громадська платформа України» Ігор Марусенко.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Антикризовому медіацентрі (АКМЦ).
Повідомляється, що Марусенко виїхав до Донецька для зустрічі з місцевими жителями. Дорогою зв`язок із активістом було втрачено.
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За словами в.о. голови Громадської організації «Громадська платформа України» Олександра Онищенка, Марусенка могли зняти з автобуса на одному з блокпостів під Мар’їнкою.
«Зараз зв`язок із Ігорем Марусенком відсутній. Про місце перебування активіста нічого не відомо», - сказав він.
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