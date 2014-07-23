Через терористів на Донбасі може статися екологічна катастрофа

Про це говориться в повідомленні «Мирний Донбас» в "Фейсбуці".

«Підприємство отримує електроенергію від однієї ЛЕП (лінія електропередач, ред.) з чотирьох. Інші три - пошкоджені в результаті боїв», - повідомляють в товаристві.

І відзначають, для відновлення енергопостачання потрібно, щоб поруч з заводом припинили бойові дії і надали коридор для проведення ремонтних робіт.

Представникам групи «Мирний Донбас» відомо з власних джерел про те, що «українські військові зі свого боку готові припинити вогонь і дати можливість підключити зруйновані лінії. Чи готові перестати стріляти ополченці - невідомо».

Читайте такожТерористи завадили відновити рух поїздів на перегоні Авдіївка - ДонецькТакож у повідомленні наголошується, що біля ЛЕП багато мін і розтяжок. Щоб електромонтери ДТЕК могли розпочати ремонтні роботи - навіть після припинення вогню, територію біля ЛЕП повинні очистити сапери. «Українські сапери готові це зробити, якщо снайпери і Гради з боку ДНР не будуть стріляти», - відзначають в товаристві «Мирний Донбас».

І заявляють, що у разі «якщо електрозабезпечення заводу не буде відновлено найближчим часом, та ще й пошкодиться остання резервна лінія - це може призвести до жахливої техногенної та екологічної катастрофи. В результаті неї можуть постраждати не тільки мирні жителі, не тільки самі учасники бойових дій - але і всі, хто живе навколо. Підприємство знаходиться дуже близько до самого Донецька. У разі повного знеструмлення підприємства, в атмосферу і воду потраплять шкідливі та отруйні речовини - аміак, феноли, роданіди, смоли та інше. Хмара коксового газу може полетіти в будь-яку сторону, вбиваючи все живе на своєму шляху».

«Мирний Донбас» заявляє, що «енергетики ДТЕК і металурги АКХЗ зараз дуже сподіваються і розраховують, що здорового глузду та інстинкту самозбереження вистачить у всіх командирів, армії, батальйонів і ополченців, і що вони зможуть припинити бойові дії поряд з підприємством, щоб не допустити свого «Чорнобиля» в Донецькій області. Часу для порятунку людей і заводу критично мало».

Острів