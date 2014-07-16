Росія продовжує стягувати війська до державного кордону України - прикордонники

Прикордонники продовжують виконувати завдання відповідно до загального задуму АТО, повідомляється на сайті Держприкордонслужби. Терористи та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на територію України автомобільної та бронетанкової техніки та обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів.

РФ продовжує стягувати війська до державного кордону України. Відомо про передислокацію 35-ї гвардійської окремої механізованої бригади Центрального ВО ЗС РФ, що постійно дислокується в Алтайському краї РФ до Брянської області. Бригада розташована навпроти Чернігівського прикордонного загону на відстані 10-12 км. Також зафіксоване переміщення значної кількості військової техніки та особового складу підрозділів РФ навпроти Сумського та Луганського загонів.

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Упродовж доби у двох випадках з автоматичної зброї з території Росії обстрілювалися прикордонні наряди на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського загону. Постраждалих немає. На цій же ділянці, в районі дислокації прикордонних нарядів було підірвано 3 радіокеровані фугаси.

Продовжується розвідка позицій прикордонників з використанням безпілотних літальних апаратів. Близько 20-ї години 14 липня зафіксовано політ безпілотного літального апарату на висоті до 1500 м над пунктом пропуску «Успенка» Донецького загону.