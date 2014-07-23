ЗМІ: Терористи підтвердили, що у них була установка "Бук"

Про це повідомив один з лідерів донецьких бойовиків, комбат "Востока" Олександр Ходаковський, інформує "Ехо Москви" з посиланням на інтерв'ю терориста агентству Reuters.

За словами Ходаковського, комплекс, скоріше за все, прибув з Луганська і знаходився поблизу міста Сніжне.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін побічно визнав справжність записів СБУ з переговорами бойовиків про збитий лайнері і заявив, що це був конфуз, а не акт тероризму.

За його словами, терористи думали, що збили військовий літак, це був конфуз, а не тероризм.

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Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнга» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят; 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великобританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великобританії та Південно-Африканської Республіки); також було 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

Літак впав у районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

Сьогодні, 23 липня, Служба безпеки України заявила, що зібрала безперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління Федеральної служби безпеки Росії до катастрофи малайзійського авіалайнера «Боїнг-777» над Донбасом.