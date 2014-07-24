Терористи надали спостерігачам ОБСЄ доступ до місця падіння Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сьогодні в Києві під час брифінгу по телефону з місця падіння малайзійського літака Boeing-777.

«У нас відбулися зміни у складі групи, до нас додалися дві людини з Австралії», - відзначив він.

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«Ми оглядаємо ділянки аварії, ми побачили фрагменти вікон – великі уламки, ми спостерігаємо, як експерти можуть працювати й оглядати уламки на місці падіння Boeing», - додав Боцюрків.

На питання, чи тримають терористи спостерігачів під контролем, він відповів, що «нас залишили самих і ми у відносній безпеці».

«Сьогодні у нас добрий доступ до уламків літака», - заявив він.

Відповідаючи на питання про те, чи бачить він на місці аварії літака офіційних представників України, Боцюрків сказав: «Ні, ми не бачимо».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 людей, зокрема 15 членів екіпажу.

В уряді України заявили, що терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази причетності до збитого в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній».

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Як заявляли в Кабміні, керовані Росією терористи не дають можливості компетентним органам України почати розслідування і відмовляються допустити міжнародне співтовариство і представників іноземних урядів на місце падіння літака.

Уряд звернувся до міжнародного співтовариства і закликав зобов'язати Росію відкликати своїх терористів і дати можливість українським і міжнародним експертам провести всестороннє розслідування обставин трагедії.