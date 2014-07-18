На місце аварії Boeing-777 виїхали 30 представників моніторингової місії ОБСЄ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

«Тридцять представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з різних місць України вирушили сьогодні до Донецька. Звідти вони планують відправитися до місця катастрофи. Є надія, що вони або сьогодні увечері, або завтра вранці дістануться до місця катастрофи», - заявила у п'ятницю співробітник прес-служби ОБСЄ Тетяна Баєва.

Планується, що база спостерігачів, які працюють на місці катастрофи, розміщуватиметься в Донецьку, проте у подальшому в ці плани можуть бути внесені зміни, повідомила Баєва.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Бєс» доповів полковникові Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Бєс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з численними жертвами.