У Британії почали розшифровку "чорних скриньок" зі збитого бойовиками Boeing-777

У Британії експерти почали розшифровку «чорних скриньок» зі збитого терористами малайзійського «Боїнга-777».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУкраїна делегувала Нідерландам розслідування катастрофи літака Boeing-777

«Сьогодні в Британії фахівці у присутності представників США, Малайзії, Нідерландів, Німеччини та України приступили до зчитування інформації з бортових реєстраторів, або «чорних скриньок» літака «Боїнг-777», що зазнав катастрофи 17 липня», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

22 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що бойовики терористичної організації "Донецька народна республіка" передали "чорні скриньки" літака представникам Малайзії, і сторони підписали відповідний меморандум про передачу.

Читайте такожІнтерпол відправить другу команду в допомогу розслідування катастрофи Боїнга

Пізніше представники Малайзії передали "чорні скриньки" слідчим з Нідерландів.

23 липня Державна комісія з розслідування катастрофи літака "Boeing 777" «Малайзійських авіаліній» повідомила, що "чорні скриньки" зі збитого літака були доставлені до Великої Британії під наглядом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).