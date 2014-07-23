Перші результати розшифровки "чорних ящиків" рейсу МН17 будуть отримані за 24 години

Про такі очікування спеціалістів, які на прохання нідерландської влади будуть досліджувати бортові самописці, повідомляє нідерландський телеканал NOS.

Читайте такожBBC: Малайзія передала слідчим з Нідерландів "чорні скриньки" "Боїнга"

"Чорні ящики" будуть досліджуватися в умовах суворого режиму. Експертам заборонено приносити записуючу апаратуру, щоб уникнути витоку інформації.

Аудіофайли зберігаються в одному з ящиків, в іншому – інформація про висоту і швидкість польоту.

До дослідження самописців, яке буде проводитись в Фарнборо, залучені експерти з різних країн, а також нідерландські експерти з безпеки польотів. "Належить з'ясувати, чи є корисною для розслідування причин катастрофи інформація з "чорних ящиків". Можливо, на аудіофайлі зафіксований звук вибуху”, - зазначається в повідомлені телеканалу.