Порошенко просить ВР терміново визначитися з вотумом довіри Кабміну

Про це йдеться в офіційному листі Президента до голови ВР Олександра Турчинова, який є у розпорядженні УНІАН.

"Пунктом 12 частини 1 статті 85 Конституції України вирішення питання про відставку Прем'єр-Міністра України віднесено до повноважень Верховної Ради України. Стаття 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" говорить про те, що Верховна Рада України питання про відставку прем'єр-міністра України розглядає не пізніше, ніж на десятий день після надходження відповідної заяви", - йдеться у листі.

З огляду на широкий суспільний резонанс, який викликала заява Прем'єр-Міністра України Арсенія Яценюка про відставку, виголошена 24 липня 2014 року, Президент просить Турчинова невідкладно винести питання відставки глави уряду на розгляд Верховної Ради.

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"Наполягаю, аби вже 25 липня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування визначилася з вотумом довіри Кабінету Міністрів", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що розпад парламентської коаліції не є правовою підставою для відставки Уряду.

"Як Президент я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього Кабінету Міністрів. Розумію, що працює він в надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший Уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь Кабінет Міністрів продовжить свою роботу", - йдеться в листі.

"Сьогодні я публічно заявив, що вихід народних депутатів з коаліції не має паралізувати роботу парламенту. Верховна Рада зобов’язана й надалі вирішувати питання державної ваги", - нагадав Порошенко.

Також президент наголосив на необхідності "так само невідкладно вже 25 липня повернутися до питань про зміни до державного бюджету та Податкового кодексу".

"Ці зміни потрібні нам як для захисту територіальної цілісності й фінансування армії, так і для відновлення звільнених від терористів територій та надання допомоги мирним мешканцям потерпілих міст, сіл та селищ.

Закликаю Уряд і всіх народних депутатів до спільної відповідальної роботи в парламенті", - наголосив Порошенко.