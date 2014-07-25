Яценюк прибуде до Верховної Ради - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова ВР Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір» у ВР. За словами Турчинова, фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід зі складу коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, ще 19 народних депутатів заявили і подали заяви про вихід зі складу коаліції. Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід із коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори. Як відомо, відповідно до Конституції України, у разі, якщо впродовж 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту України розпустити ВР України.Читайте такожДо ВР не надходила письмова заява Яценюка про відставку - Кошулинський

Після цього прем'єр-міністр Яценюк заявив, що подав у відставку «у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив». Виступаючи з трибуни Верховної Ради, він сказав, що в жодному разі не погодиться на коаліцію з «регіоналами» і комуністами, а оскільки діюча коаліція розвалилася, то він прийняв рішення подати у відставку.

Того ж дня президент Петро Порошенко надіслав Турчинову листа, в якому попросив парламент 25 липня шляхом голосування визначитися з вотумом довіри Кабінету міністрів. Як зауважив Порошенко, розпад коаліції у Верховній Раді не є правовою підставою для відставки уряду. Він зазначив, що вихід народних депутатів з коаліції не має паралізувати роботу парламенту, Верховна Рада зобов’язана й надалі вирішувати питання державної ваги.Читайте такожОприлюднено розпорядження КМУ про призначення Гройсмана т. в. о. прем’єр-міністра

На Урядовому порталі оприлюднено розпорядження Кабміну від 24 липня № 658-р про призначення віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана т.в.о. прем’єр-міністра.