Батальйон "Донбас": У Лисичанську терористи залишили запаси зброї і продпайок ЗС РФ

Про це він написав на своїй сторінці у "Фейсбуці", опублікувавши відповідне фото

"Батальйон "Донбас" висловлює подяку керівництву ЗС РФ за вміст складів, захоплених у Лисичанську у терористів. "Мухи", "Джмелі", міномети, 43 ящики мін до мінометів, велика кількість боєприпасів... Усе, чим рідне Міноборони не хотіло нас постачати (немає узгоджень), отримане на гостинних складах місцевих сепаратистів", - повідомив він.

Читайте такожВ Артемівську виявлено залишений терористами склад боєприпасів

"Особливо добре пішла липецька тушонка під тульське згущене молоко. Майже все роздали місцевим жителям і нам трішечки залишилося. Смачно. Шкода, хліб треба доставляти з Артемівська. Може, підкинете хлібця з Ростова-на-Дону?", - пожартував Семенченко.