Росія продовжує заперечувати концентрацію своїх військ на кордоні з Україною

Заява посла США при НАТО Дугласа Льюта і представника Держдепартаменту США Марі Харф про концентрацію російських військ на кордоні з Україною не відповідає дійсності.

Про це сьогодні заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, передає ИТАР-ТАСС.

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За його словами, згідно з Віденським документом 2011 року і Договором про Відкрите небо, над територією Росії пройшли вісімнадцять міжнародних інспекцій. "За результатами роботи цих інспекцій будь-яких порушень або незаявленої військової діяльності з боку Росії в прикордонних із Україною районах не зафіксовано", - сказав Конашенков.

Як повідомлялося, раніше посол США при НАТО Льют заявив, що, за даними НАТО, на кордоні з Україною перебувають 15 тис. російських військовослужбовців.

Представник держдепартаменту Марі Харф також заявила про збільшення Росією чисельності військ на кордоні з Україною.

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"Ми бачили, що війська збираються на кордоні, як це було й у минулому. У мене немає причини сумніватися в цих цифрах", - сказала Харф щодо даних НАТО.

Вона також заявила, що в американської влади є дані про те, що Росія зі своєї території обстрілює позиції українських військових по інший бік кордону.

Держдеп також "має в своєму розпорядженні нові свідоцтва про те, що Росія має намір передати (терористам) потужніші реактивні системи залпового вогню", додала Харф.