На Віче в Києві вирішили сформувати Парламентську Сотню Майдану

Близько сотні людей прийшло на традиційне народне Віче на Майдані Незалежності в Києві, на якому вирішили сформувати Парламентську Сотню Майдану.

Про це повідомляє Maidan Press Center на своїй сторінці в Facebook.

Присутні на Вічі вирішили формувати Парламентську Сотню Майдану.

До цієї сотні увійдуть командири та патріоти з добровольчих батальйонів Донбас, Айдар, Азов, та інших, які зараз воюють на передовій. До неї також можуть записати сотників Самооборони, активістів Майдану та представників громадських організацій.

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"Протягом місяця ми представимо бійців Парламентської Сотні! Тут на Майдані, вони приймуть присягу на вірність народу України та візьмуть письмове зобов’язання підкорятись рішенням Трибуналу Гідності Майдану", - заявив сотник "Львівської Брами" Артур Приходько.

Також сотники Майдану звернулися до президента України Петра Порошенка із вимогою запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях.

У своїх виступах промовці також коментували й заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку.