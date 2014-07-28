Сили АТО заблокували Горлівку - Селезньов

Про це повідомив прес-офіцер АТО Владислав Селезньов, передає 112.

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"Горлівка з усіх боків заблокована. В тісне кільце з усіх боків взяли з метою недопущення виходу за межі цього міста бойовиків", - повідомив він.

Незважаючи на опір, серед бойовиків є втрати, як людей, так і техніки. Частини АТО продовжують наступ.