Сили АТО заблокували Горлівку - Селезньов
03:36, 28 липня 2014Політика
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Збройні сили України взяли в оточення Горлівку, триває протистояння.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер АТО Владислав Селезньов, передає 112.
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"Горлівка з усіх боків заблокована. В тісне кільце з усіх боків взяли з метою недопущення виходу за межі цього міста бойовиків", - повідомив він.
Незважаючи на опір, серед бойовиків є втрати, як людей, так і техніки. Частини АТО продовжують наступ.
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