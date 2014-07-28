Колони військової техніки бойовиків вирушили у напрямку Антрацита - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Окрім того, підрозділи високо мобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку: Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила.Читайте такожБойовики повертаються до Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів

"Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченим позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних Сил було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгієвка - Ровеньки - Антрацит", - йдеться у повідомленні.