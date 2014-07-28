ООН нарахувала понад 100 тисяч примусово переміщених осіб в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Армен Арутюнян, представляючи четверту доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

“Це збільшення більш як на 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб за два тижні від часу написання доповіді”, - сказав він.

Так, у доповіді йдеться про “поневіряння тисяч внутрішньо переміщених осіб”, які рятуються зі сходу та залишають Крим.

Арутюнян зазначив, що у Криму збільшилася кількість випадків залякувань та випадків дискримінації українських громадян, кримських татар, представників релігійних меншин.

Читайте такожУ Києві зареєструвалися більше 10 тис. переселенців*** Доповідь охоплює період з 8 червня по 15 липня і є четвертою в серії доповідей, підготовлених Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, яка була розгорнута в Україні Верховним комісаром ООН з права людини в середині березня.