Süddeutsche.de: Радикальні сили намагаються підштовхнути Путіна до вторгнення в Україну

У своїй статті «Радикальні сили намагаються підштовхнути Путіна до вторгнення в Україну» на сайті Süddeutsche.de Юліан Ханс пише, що сам Путін не вражений санкціями, що йому загрожують. В понеділок він розповів, що і без того збирався обмежити імпорт військового спорядження з ЄС. Російська військова промисловість «повністю» здатна робити все сама. Росія повинна убезпечити себе від ризику розірвання договору нашими європейськими партнерами».

Михайло Фрадков, прем'єр-міністр під час першого президентського терміну Путіна в Кремлі, більш скептичний: «Якщо санкції торкнутися всього фінансового сектора, то через шість місяців економіка розвалиться», сказав він. Те, що президент перебуває під великим тиском, підтвердив також інсайдер Кремля. Радикальні сили намагалися підштовхнути Путіна до вторгнення в Україну. Підтримку вони отримали б від патріотично налаштованої громадськості. Насправді, телебачення, що підкоряється державі, сприяє тому, щоб це відчуття не вичерпалося. Новинами про реальних і вигаданих жертв антитерористичної операції Києва, про вигадані порушені обіцянки європейських політиків і про США, які намагалися розділити Європу і Росію.

Сильної опозиції в Кремлі московські спостерігачі зараз не бачать. Путін оточив себе на початку свого третього терміну в травні 2012 людьми, які поділяють його курс, каже дослідник Ольга Криштановська, яка ще два роки тому сама була в партії Путіна «Єдина Росія». У неї немає підстав припускати, що в урядовому колі стався розкол. «У нашому суспільстві не прийнято, що правляча еліта може про щось дискутувати», це закладено в авторитарній традиції країни: «Людина або погоджується, або йде». Звичайно, і в суспільстві, і в Кремлі є занепокоєння. Пересічні громадяни, також як і олігархи, бояться за своє благополуччя. «Але є моменти, в які люди розуміють, що є вища мета: відродження великої держави». Також і люди з найближчого оточення Путіна, які знаходяться в чорному списку США, тому готові терпіти збитки.

Лібералів в Кремлі більше не чують

Представників ліберального крила, навпаки, в Кремлі більше не чують. Минулого тижня колишній міністр фінансів Олексій Кудрін в інтерв'ю державному інформаційному агентству ИТАР-ТАСС застеріг, що, якщо країна і далі буде слідувати курсом протистояння, і Захід введе додаткові санкції, то це коштуватиме росіянам у середньому до однієї п'ятої їх доходу. Але його слова не потрапили в газети і новинні портали в інтернеті.

Державне телебачення, через яке понад 90 відсотків населення сприймають світ, не пустило слова останнього ліберального друга Путіна в ефір. Якщо б такі думки з'явилися на телебаченні, це було б знаком можливої зміни курсу, вважає Криштановська. Права реакційна опозиція завжди схилялася до цього, навіть тоді, коли за кордоном її не сприймали, як ліберальну, орієнтовану на Захід опозицію. Консерватори чинили тиск на Путіна з тих пір, як він 15 років тому прийшов до влади. Зараз вже навряд чи є ліберали, які зможуть сформувати противагу.

Про розкол у колі влади Путіна не може бути мови, говорить близький до Кремля політичний радник Євген Мінченко. Завжди існували різні табори, між якими Путін виступав у ролі модератора. «В те, що зараз з'явиться опозиція проти президента, я не вірю. Це наївна надія Заходу».