Сили АТО за добу знищили понад 100 бойовиків та 12 артустановок - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В результаті за останню добу було знищено більше 100 бойовиків, 10 одиниць бронетехніки та 12 артилерійських установок», - заявив прес-секретар РНБО.

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Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, артилерія сил АТО завдала 5 вогневих ударів по позиціях терористів поза населеними пунктами.

"Знищено значну кількість живої сили і озброєння бойовиків", - зазначив він.

Також Тимчук написав, що авіація сил АТО виконала 10 вильотів (з них 4 - армійська авіація).