Військові на Луганщині знищили близько 100 бойовиків, два «Гради» та три «КамАЗи»

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«За результатами нанесених ударів авіації, вогню артилерії, було знищено: до 100 бойовиків та їх бази у Ровеньках, Ізвариному та селищі Новосветловка поблизу Луганська, вогневі точки в районі Саур Могили, на териконах шахти №71 (Ровеньки); 2 БМ-21 «Град»; 1 ЗУ-23; 3 автомобілі КамАЗ», - йдеться в повідомленні.

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«Під час виконання завдань по відновленню та розблокуванню державного кордону України та взятті прикордонних пунктів пропуску Червонопартизанськ та Ізварине особовий склад підрозділів і частин Збройних Сил України проявив мужність та героїзм та буде представлений до державних нагород», - зазначає прес-центр АТО.