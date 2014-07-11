Військові на Луганщині знищили близько 100 бойовиків, два «Гради» та три «КамАЗи»
Українські військовослужбовці на Луганщині знищили близько ста бойовиків, дві установки «Град» та три автомобілі «КамАЗ».
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«За результатами нанесених ударів авіації, вогню артилерії, було знищено: до 100 бойовиків та їх бази у Ровеньках, Ізвариному та селищі Новосветловка поблизу Луганська, вогневі точки в районі Саур Могили, на териконах шахти №71 (Ровеньки); 2 БМ-21 «Град»; 1 ЗУ-23; 3 автомобілі КамАЗ», - йдеться в повідомленні.
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«Під час виконання завдань по відновленню та розблокуванню державного кордону України та взятті прикордонних пунктів пропуску Червонопартизанськ та Ізварине особовий склад підрозділів і частин Збройних Сил України проявив мужність та героїзм та буде представлений до державних нагород», - зазначає прес-центр АТО.