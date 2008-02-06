Балога знайшов абревіатуру, яка не викликає нервової реакції у нардепів

Надзвичайна важливість невідкладної ратифікації Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі цілком може об’єднати нині конфліктуючі політичні сили у Верховній Раді, вважає глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за його словами, підписання у Женеві Протоколу про вступ України до СОТ завершило важливий багаторічний етап інтеграції нашої країни у світові економічні процеси, створило якісно нові можливості для вітчизняної економіки та українських споживачів.

Документ за підписом Президента Віктора ЮЩЕНКА засвідчив успіх проведених реформ, закріпив остаточний перехід України до ринку, підтвердив нашу готовність діяти на світовій арені за сучасними, цивілізованими правилами, зауважив В.БАЛОГА.

При цьому він звернув увагу на необхідність ратифікації Протоколу Верховною Радою, після чого через 30 днів Україна стане повноправним членом світового торговельно-економічного клубу. «Схвалення парламентом угоди про приєднання нашої країни до СОТ – це питання національного інтересу, один із пріоритетів законодавчої роботи. Тут немає і не може бути політики або інших позаекономічних домішок, це не привід для гучних гасел і політиканської демагогії».

Керівник Секретаріату Президента України відзначив, що надзвичайна важливість невідкладної ратифікації Протоколу про вступ України в СОТ цілком може об’єднати нині конфліктуючі політичні сили у ВР. «Ця абревіатура, на відміну від деяких інших, не викликає нервової реакції в переважної більшості народних депутатів. Входження нашої держави в СОТ підтримують усі потужні партії, які мають представництво в парламенті. Ратифікація членської угоди – це одночасно і перевірка Верховної Ради на відповідальність, і хороша нагода для доповнення результативного заліку парламентської діяльності. Розуміння цього мають продемонструвати суспільству як фракції більшості, так і опозиції», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО і генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Урочиста церемонія підписання відбулася у Женеві в штаб-квартирі СОТ.