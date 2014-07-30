Україна закликає Росію не нагнітати агресію на українському сході - АП
13:57, 30 липня 2014Політика
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Україна закликає Росію зупинитись і не нагнітати агресію на сході України.
Україна закликає Росію не підтримувати терористів на сході України / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві заступник голови Адміністрації президента Валерій Чалий.
“Ми закликаємо Росію уникнути подальшої власної міжнародної ізоляції і припинити втручання у ситуацію на сході України”, - сказав Чалий.
За його словами, безперешкодний перехід бойовиків та техніки з території Росії та українську територію, а також обстріли, які продовжуються з території Росії, має бути негайно припинено.
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“Російське керівництво має усвідомити, що логіка експорту тероризму не має майбутнього і завжди наражатиметься на гідну відповідь міжнародного співтовариства", - підкреслив Чалий.
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