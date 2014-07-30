За час АТО загинули 363 військових, 1434 - поранені
18:05, 30 липня 2014Політика
0 0
З початку проведення антитерористичної операції (АТО) загинули 363 українських військових, 1434 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "З початку антитерористичної операції загинуло 363 наших військовослужбовців, 1434 отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Читайте такожВідкрито «гарячу лінію» для родичів учасників АТО
За останню добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter