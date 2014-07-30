За час АТО загинули 363 військових, 1434 - поранені

Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "З початку антитерористичної операції загинуло 363 наших військовослужбовців, 1434 отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

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За останню добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення.