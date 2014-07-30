Ідея направити російських миротворців в зону падіння «Боїнга» неприйнятна - АП

Про це йдеться у коментарі заступника глави Адміністрації президента України Валерія Чалого з приводу відповідної ініціативи РФ, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

За його словами, в умовах, коли чітко доведено, що Російська Федерація забезпечує бойовиків зброєю, військовою технікою, в тому числі важкою, готує та надає їм фінансову підтримку, а російські найманці і військові воюють на боці фактично терористичних організацій, так званих «ДНР» і «ЛНР», Росія за визначенням не може виконувати миротворчу функцію, ініціювати миротворчу операцію і брати в ній участь.

«В Україні немає конфлікту, який з точки зору міжнародного права може розглядатися як такий, що допускає залучення миротворців, більше того російських. Протидія "російських миротворців” російським же найманцям виглядала би дивною», - підкреслив Чалий.

Він зазначив, що українська сторона забезпечила припинення вогню в радіусі 20 км навколо місця падіння літака, чітко дотримується цього зобов`язання і закликає Росію вплинути на контрольованих нею бойовиків, щоб вони також припинили вогонь в 20 км радіусі.

Натомість, констатував заступник глави АП, саме на місці падіння збитого малайзійського літака обладнано бойові позиції терористів, стягнуто велику кількість важкої артилерії, місцевість навколо замінована.

«Терористичні дії бойовиків мають бути негайно зупинені, а моніторинг припинення вогню в цій зоні має здійснюватись під контролем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з відповідним забезпеченням БПЛА, камерами спостереження, інспекторами», - наголосив Чалий.

Він також відзначив, що завтра Верховна Рада України голосуватиме за ратифікацію угоди із Австралією стосовно забезпечення роботи цивільної поліцейської місії. За словами Чалого, саме такий підхід для міжнародного розслідування відповідає прийнятій Радою безпеки ООН резолюції 2166, якої Україна чітко дотримується.

«За умов, що склалися, цілком логічним для забезпечення міжнародного розслідування було б провести спеціальну операцію і звільнити територію падіння літака від бойовиків. Єдина причина невикористання такого сценарію – не дати бойовикам і тим, хто за ними стоїть, знищити докази міжнародного злочину тероризму», - наголосив заступник глави Адміністрації президента України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія пропонує пропонує Раді безпеки ООН ухвалити резолюцію про розгортання російських миротворців у зоні падіння малайзійського «Боїнгу».

"Коли ми чуємо заклики до Росії забезпечити доступ міжнародних експертів до місця катастрофи, у мене просто не залишається жодної іншої реакції, як запропонувати, щоб Рада безпеки прийняла резолюцію.., що запрошує Росію розгорнути свої миротворчі сили і забезпечити периметр безпеки навколо місця катастрофи" , - сказав Лавров.

"Якщо вже нічого іншого з київською владою зробити неможливо. Це, звичайно, таке припущення, виходячи з абсурдності нинішній ситуації", - додав Лавров.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

До України прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака. Водночас ці експерти, а також представники ОБСЄ і поліцейські з Нідерландів та Австралії, з 27 липня не можуть потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

Сьогодні, 30 липня, в РНБО повідомили, що терористи стягнули важку артилерію і замінували територію біля місця падіння Boeing-777, що унеможливлює роботу міжнародних експертів.

Також, за даними РНБО, неподалік від Тореза на місці падіння малайзійського літака «Боїнг-777» терористи обладнали бойові позиції.