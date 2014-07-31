Прикордонники виявили засідку бойовиків, знешкодивши снайпера і чотирьох терористів

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Учора близько 16.45 поблизу населеного пункту Ульянівське Донецької області прикордонники виявили ворожого снайпера. Він ховався на дереві та одночасно здійснював коригування вогню», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ боку РФ обстріляли пункт пропуску «Красна Талівка», поранені 2 прикордонники«Прикордонний снайпер влучним пострілом знешкодив терориста. Згодом під час зачистки району спільним з військовослужбовцями ЗСУ нарядом була виявлена засідка у складі до десяти бойовиків, які прикривали свого снайпера. Вступивши в бій, прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил знешкодили ще 4-х терористів, а решта поспішно відступили», - додали у Держприкордонслужбі.