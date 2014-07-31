Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення - РНБО
13:05, 31 липня 2014Політика
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Антитерористична операція триває, за добу українська армія втратила 11 військових.
REUTERS
Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.
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