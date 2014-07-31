Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення - РНБО

13:05, 31 липня 2014
Політика
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Антитерористична операція триває, за добу українська армія втратила 11 військових.

REUTERS

Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.

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