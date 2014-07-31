Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення - РНБО

Антитерористична операція триває, за добу українська армія втратила 11 військових.

Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. Читайте такожСБУ оприлюднила докази обстрілу українських міст російськими "Градами" «За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.

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