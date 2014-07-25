Українських військових продовжують обстрілювати з території Росії - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Місто передане під контроль бійців батальйону територіальної оборони», - відзначив він.

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Крім того, Тимчук повідомив, що з боку Росії тричі проведено обстріл інженерної переправи поблизу н.п. Кожевня (Донецька обл.). Також з боку Росії двічі проведено обстріл позицій сил АТО поблизу н.п. Дяково (Луганська обл.).

«Обстріл проведено з артилерії і мінометів», - інформує він.

За даними Тимчука, група терористів напала на блокпост сил АТО поблизу н.п. Степанівка (Донецька обл.).

«Напад відбито. Частина терористів знищена», - повідомив він.

Також бойовики обстріляли блокпост сил АТО біля н.п. Велика Тарасівка і двічі – блокпост біля н.п. Піски поблизу Донецька. Обстріл проведено з мінометів.