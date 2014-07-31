Сили АТО звузили кільце навколо первомайсько-алчевського угруповання (карта)

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Вчора сили військовослужбовців НГУ зайняли три блокпости бойовиків у районі Дебальцевого, таким чином сили АТО звузили кільце оточення навколо первомайсько-стаханівсько-алчевського угрупування терористів, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Також повідомляється, що триває бій за визволення Первомайська Луганської області.

Читайте такожЗа добу бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБОКрім того, вчора у районі селища Моспине Донецької області під час проведення розвідувальних дій підрозділами ЗСУ знищено понад 50 терористів, снайпера та ДОТ бойовиків.

Ще одного снайпера-коректувальника знищили неподалік села Ульянівське Донецької області прикордонники. Під час зачистки району виявлено та знищено засідку бойовиків, які прикривали свого снайпера. Загинули 4 терористи, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також протягом останньої доби у зоні антитерористичної операції поза населеними пунктами працювали українська авіація та артилерія. Льотчики здійснили 11 вильотів, з них 2 – медична евакуація. Артилерія здійснила 24 вогневі нальоти, завдяки чому було знищено живу силу та техніку терористів.