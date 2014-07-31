Тимчук: Сили АТО завдали 24 артилерійських ударів по позиціях бойовиків за межами населених пунктів

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

"У зоні АТО, за межами населених пунктів, працювала авіація і артилерія Збройних сил України. Льотчики здійснили 11 вильотів (з них 2 - медична евакуація). Артилерія зробила 24 вогневих нальота. Знищені жива сила і техніка терористів", - повідомляє експерт.Читайте такожСтрєлок обмовився, що бойовиків прикриває російська артилерія - запис розмови

Нагадаємо, вчора артилерія сил АТО вчинила 5 вогневих ударів по позиціях терористів за межами населених пунктів; авіація сил АТО здійснила 10 вильотів (з них 4 - армійська авіація).