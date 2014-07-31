Турчинов закликав керівників ПА ОБСЄ та ПАРЄ допомогти повернути українців, яких утримують у РФ

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звернувся до президента Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ілкки Канерва та президента Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер з проханням сприяти поверненню в Україну незаконно захоплених українських громадян, які утримуються під вартою на території Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Зазначається, що у своїх листах голова Верховної Ради, зокрема, звертає увагу очільників ПА ОБСЄ та ПАРЄ на «ситуацію щодо систематичного незаконного захоплення українських громадян та їхнього насильницького утримання під вартою на території Російської Федерації».

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Найбільш кричущим випадком голова ВР вважає викрадення 19 червня 2014 року озброєними терористами так званої «Луганської народної республіки» військового пілота Надії Савченко та вивезення її до Росії, де вона зараз утримується під арештом. «Українського військовослужбовця безпідставно звинувачують у вбивстві російських журналістів, які загинули поблизу Луганська. Це викрадення є ще одним доказом тісного співробітництва між Росією та терористичними організаціями, які діють у східних регіонах нашої держави», - заявив Турчинов.

Він звертає увагу на випадок із захопленням громадян України О.Сенцова, О.Чернія, Г.Афанасьєва та О.Кольченка, яких було арештовано у травні 2014 року російськими спецслужбами на території незаконно окупованої АР Крим та перевезено до Лефортовського слідчого ізолятора у Москві.

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«Розцінюємо викрадення зазначених осіб як грубе порушення міжнародного права та основоположних принципів ОБСЄ. Такі дії Російської Федерації мають отримати належну оцінку та реакцію з боку світової спільноти», - наголосив Турчинов.

Він зазначив, що вважає надзвичайно важливим сприяння ПА ОБСЄ і ПАРЄ та особисту участь очільників Асамблей «у зусиллях з метою повернення до Батьківщини захоплених та безпідставно арештованих громадян України».