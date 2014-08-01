У Сєвєродонецьку батальйон "Луганськ" знешкодив групу терористів
00:48, 01 серпня 2014Політика
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Добровольчий батальйон "Луганськ" знешкодив у Сєвєродонецьку групу терористів
У Сєвєродонецьку батальйон "Луганськ" знешкодив групу терористів / www.facebook.com
Про це повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.
"Сьогодні в Сєвєродонецьку була знешкоджена і затримана група терористів, з нашого боку 1 поранений з їхнього боку 15 убитих, решта затримані! Наш боєць в порядку сподіваємося викарабкається і незабаром стане до ладу", - йдеться у повідомленні.
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