У Сєвєродонецьку батальйон "Луганськ" знешкодив групу терористів

00:48, 01 серпня 2014
Політика
0 0

Добровольчий батальйон "Луганськ" знешкодив у Сєвєродонецьку групу терористів

Батальон Луганск / www.facebook.com

Про це повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.

"Сьогодні в Сєвєродонецьку була знешкоджена і затримана група терористів, з нашого боку 1 поранений з їхнього боку 15 убитих, решта затримані! Наш боєць в порядку сподіваємося викарабкається і незабаром стане до ладу", - йдеться у повідомленні. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter