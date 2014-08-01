У Сєвєродонецьку батальйон "Луганськ" знешкодив групу терористів

Про це повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.

"Сьогодні в Сєвєродонецьку була знешкоджена і затримана група терористів, з нашого боку 1 поранений з їхнього боку 15 убитих, решта затримані! Наш боєць в порядку сподіваємося викарабкається і незабаром стане до ладу", - йдеться у повідомленні.