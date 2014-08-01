Садовий вважає, що економіка України має відповідати вимогам воєнного часу
Мер Львова зазначає, що можна збільшити завантаження українських оборонних підприємств.
Міський голова Львова Андрій Садовий закликає керівництво держави перевести економіку України в режим, який „більш адекватно відповідатиме вимогам воєнного часу”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в своєму сьогоднішньому відеозверненні до львів'ян.
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«Звертаюсь до вищого керівництва держави з вимогою переведення економіки країни в режим, який більш адекватно відповідатиме вимогам воєнного часу. Зокрема, в Львові три підприємства - бронетанковий, авіаремонтний та завод ЛОРТА - недостатньо завантажені оборонними замовленнями. При цьому можливості є дуже великі. Знаю, що подібна ситуація є на інших оборонних підприємствах в інших містах України», - наголосив Садовий.