Садовий вважає, що економіка України має відповідати вимогам воєнного часу

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає керівництво держави перевести економіку України в режим, який „більш адекватно відповідатиме вимогам воєнного часу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в своєму сьогоднішньому відеозверненні до львів'ян.

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«Звертаюсь до вищого керівництва держави з вимогою переведення економіки країни в режим, який більш адекватно відповідатиме вимогам воєнного часу. Зокрема, в Львові три підприємства - бронетанковий, авіаремонтний та завод ЛОРТА - недостатньо завантажені оборонними замовленнями. При цьому можливості є дуже великі. Знаю, що подібна ситуація є на інших оборонних підприємствах в інших містах України», - наголосив Садовий.