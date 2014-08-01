Президент вважає ефективними санкції проти Росії



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю з журналістами українських телеканалів.

“Я вам хочу сказати, що санкції проти Росії діють ефективно”, - сказав президент.

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Також Порошенко підкреслив, що на його переконання, сьогодні Європейський Союз одностайно діє щодо підтримки України і не має серед європейців країн, які б виступали проти.

Він нагадав, що вчора відбулось засідання тристоронньої контактної групи, на якому піднімалось питання про доступ міжнародних експертів на місце катастрофи Боїнгу, про звільнення заручників.

Порошенко зауважив, що Україна веде активну роботу, в тому числі і дипломатичну, яка забезпечує мирний процес, але ні в якому разі за рахунок інтересів України.