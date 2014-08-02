Прикордонники вночі відбили спробу російських терористів перетнути кордон

У ніч на 2 серпня група російських терористів намагалася незаконно потрапити з Росії на територію України в районі населеного пункту Василівка в Донецькій області, однак українські прикордонники перешкодили цьому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

Зокрема, за його словами, прикордонники вступили в бій, знищили частину бойовиків, а тих, які залишилися, змусили повернутися на територію РФ.

Також, зазначив Лисенко, на українсько-російському кордоні припинено роботу трьох російських пунктів пропуску - "Новошахтинськ", "Гуково", "Куйбишеве".

Він також розповів, що за минулу добу втрат серед сил АТО немає.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.