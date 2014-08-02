У НАТО назвали "помилкою в комунікації" підтвердження використання Україною балістичних ракет

Про це сьогодні представник НАТО повідомив DW.

"На жаль, сталася помилка в комунікації", - заявив він.

"Україна стикається з серйозними загрозами своєї безпеки і має право використовувати силу для свого захисту настільки, наскільки це виправдано. Власне НАТО не підтверджує будь-якого використання балістичних ракет Україною", - йдеться у відповіді офіційного представника прес-служби в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, до якого журналісти повторно звернулася із запитом у суботу, 2 серпня.

На день раніше в прес-службі НАТО з посиланням на дані розвідки США DW підтвердили інформацію американського телеканалу CNN про нібито застосування українською армією балістичних ракет малої дальності проти проросійських терористів на сході країни.

Пізніше представник альянсу Алехандро Муноз повідомив, що НАТО не вважає доречним підтверджувати такі дані.