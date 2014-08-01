НАТО не буде підтверджувати застосування Україною балістичних ракет
В НАТО заявляють, що альянсу „недоречно” підтверджувати, застосовували чи ні українські війська балістичні ракети, і наголошують, що Україна має право реагувати у відповідь „пропорційно та доречно”.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник штаб-квартири сил НАТО в Європі (SHAPE) Алехандро Муноз (Alejandro Munoz).
„З точки зору НАТО, нам недоречно підтверджувати, але ми можемо сказати, що Україна зараз стоїть перед загрозою безпеці і має право реагувати у відповідь пропорційно та доречно”, - заявив він.
Читайте такожЗМІ: Джерела в НАТО підтверджують використання проти терористів балістичних ракетВідповідаючи на запитання, чи це є офіційною позицією альянсу, Муноз сказав: „Ми не можемо підтверджувати. Якщо ви хочете подальшого підтвердження, ви повинні перевірити це з українськими військовими. Це не НАТО, хто застосовує зброю і підтверджувати не буде”.
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