НАТО не буде підтверджувати застосування Україною балістичних ракет

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник штаб-квартири сил НАТО в Європі (SHAPE) Алехандро Муноз (Alejandro Munoz).

„З точки зору НАТО, нам недоречно підтверджувати, але ми можемо сказати, що Україна зараз стоїть перед загрозою безпеці і має право реагувати у відповідь пропорційно та доречно”, - заявив він.

Читайте такожЗМІ: Джерела в НАТО підтверджують використання проти терористів балістичних ракетВідповідаючи на запитання, чи це є офіційною позицією альянсу, Муноз сказав: „Ми не можемо підтверджувати. Якщо ви хочете подальшого підтвердження, ви повинні перевірити це з українськими військовими. Це не НАТО, хто застосовує зброю і підтверджувати не буде”.

Читайте такожВ РНБО кажуть, що не отримували від НАТО підтвердження застосування балістичних ракет