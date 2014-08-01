ЗМІ: Джерела в НАТО підтверджують використання проти терористів балістичних ракет

Про це у п'ятницю, 1 серпня, Deutsche Welle повідомив представник прес-служби у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він не зміг повідомити подробиці, зазначивши, що "інформація заснована на даних розвідки США". Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки поки не відповіло на відповідний запит.

За припущеннями деяких ЗМІ, мова може йти про ракетні комплекси "Точка", дальність польоту балістичних ракет яких складає близько 100 кілометрів.

Читайте такожРНБО: В Україні немає балістичних ракетІнформації про те, скільки балістичних ракет було запущено українською стороною, по яких цілях і з яким результатом, немає.

29 липня про використання українською армією балістичних ракет повідомила кореспондентка телеканалу CNN у Пентагоні Барбара Старр.

"За нашими даними, американська розвідка зафіксувала через свої супутники, як українські сили запускають балістичні ракети "земля-земля" малого радіусу дії зі своїх позицій по території, яка перебуває під контролем сепаратистів", - сказала Старр у прямому ефірі. За її словами, це сталося "протягом останніх 48 годин", тобто - 28 і 29 липня.

Офіційний Київ спростував повідомлення CNN. DW спрямувала запит до прес-служби міністерства оборони України із проханням прокоментувати нові дані НАТО, але відповіді поки не отримала.