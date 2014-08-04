У Харкові обстріл військкомату попередньо кваліфікований як теракт - військова прокуратура
09:30, 04 серпня 2014Політика
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У Харкові обстріл невідомими будівлі обласного військового комісаріату попередньо кваліфікований як теракт.
У Харкові невідомі з вогнемета та автомата обстріляли облвійськкомат – джерело
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у військовій прокуратурі.
Розслідуванням справи займатиметься Служба безпеки України, процесуальним керівництвом - прокуратура Харківської області.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, близько 02.35 невідомі обстріляли облвійськкомат, що знаходиться на вулиці Коцарській, 56.Читайте такожХарківський Бронетанковий завод обстріляли з вогнемету – військова прокуратура
«Попередньо, був постріл із вогнемету, імовірно «Шмель» російський, та черга з автомату», - сказав співрозмовник агентства.
На фасадній частині будівлі вибиті вікна, також пошкоджені двері установи.
На місці працюють правоохоронці. Подробиці інциденту з’ясовуються.
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