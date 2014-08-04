У Харкові обстріл військкомату попередньо кваліфікований як теракт - військова прокуратура

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у військовій прокуратурі.

Розслідуванням справи займатиметься Служба безпеки України, процесуальним керівництвом - прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, близько 02.35 невідомі обстріляли облвійськкомат, що знаходиться на вулиці Коцарській, 56.Читайте такожХарківський Бронетанковий завод обстріляли з вогнемету – військова прокуратура

«Попередньо, був постріл із вогнемету, імовірно «Шмель» російський, та черга з автомату», - сказав співрозмовник агентства.

На фасадній частині будівлі вибиті вікна, також пошкоджені двері установи.

На місці працюють правоохоронці. Подробиці інциденту з’ясовуються.