Клімкін: 19 сенаторів закликають Обаму визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

12:34, 04 серпня 2014
Політика
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Про це глава українського МЗС повідомив у своєму Twitter.

REUTERS

19 американських сенаторів закликають президента США Барака Обаму визнати Донецьку та Луганську «народні республіки» терористичними організаціями.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

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«19 сенаторів США направили лист Обами з закликом визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями», - зазначив він.

«Україна може і хоче боротися - Інхоф», - процитував Клімкін сенатора-республіканця Джеймса Інхофа.

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