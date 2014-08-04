Клімкін: 19 сенаторів закликають Обаму визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями
12:34, 04 серпня 2014Політика
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Про це глава українського МЗС повідомив у своєму Twitter.
REUTERS
19 американських сенаторів закликають президента США Барака Обаму визнати Донецьку та Луганську «народні республіки» терористичними організаціями.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
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«19 сенаторів США направили лист Обами з закликом визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями», - зазначив він.
«Україна може і хоче боротися - Інхоф», - процитував Клімкін сенатора-республіканця Джеймса Інхофа.
А 19 сенаторів США надіслали листа Обамі із закликом визнати ДНР і ЛНР терористич. організаціями. "Україна може і хоче боротися"- сен Інхоф.
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 серпня 2014
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