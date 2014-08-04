Клімкін: 19 сенаторів закликають Обаму визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

Про це глава українського МЗС повідомив у своєму Twitter.

19 американських сенаторів закликають президента США Барака Обаму визнати Донецьку та Луганську «народні республіки» терористичними організаціями. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter. Читайте такожСікорський пояснив, чому ЄС потрібен час на визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями «19 сенаторів США направили лист Обами з закликом визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями», - зазначив він. «Україна може і хоче боротися - Інхоф», - процитував Клімкін сенатора-республіканця Джеймса Інхофа. А 19 сенаторів США надіслали листа Обамі із закликом визнати ДНР і ЛНР терористич. організаціями. "Україна може і хоче боротися"- сен Інхоф. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 серпня 2014

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