Обама: Дії Путіна можуть бути згубними в довгостроковій перспективі

Про це американський президент заявив в інтерв’ю «The Economist».

«Я не почуваюся розчарованим. У нас були продуктивні відносини з Медведєвим, коли він був президентом. Ми зробили дуже багато речей. Я думаю, що Росію можна розглядати в якості дволикого Януса – вона дивиться на схід і захід. І я думаю, що дії Путіна можуть бути згубними в довгостроковій перспективі, хоча в короткостроковій він може стати популярним політиком в країні і таким, що створює якісь незручності за її межами», – зазначив Обама, передає радіо «Свобода».

Крім того, президент США сподівається, що питання ядерної зброї не стане знову предметом обговорення на міжнародній арені. Також він заявив, що поки Сполучені Штати контролюють це питання, не станеться нічого непоправного.

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Наприкінці минулого тижня Обама в телефонній розмові з Путіним заявив про глибоке занепокоєння тим, що Росія посилює підтримку сепаратистів в Україні і закликав до дипломатичного вирішення кризи.