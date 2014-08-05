Кабмін створив Державну службу з питань Автономної Республіки Крим

Про це йдеться у постанов Кабміну від 17 липня № 297.

Кабмін доручив Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передбачити видатки, необхідні для забезпечення функціонування цієї держслужби. Читайте такожУ Сімферополі люди у формі арештовують майно Чорноморської ТРК

Голова Державної служби з питань Автономної Республіки Крим у двотижневий строк після призначення повинен подати Уряду проекти Положення про Державну службу, а також акти щодо затвердження граничної чисельності її працівників та розміщення цієї служби.