Бойовики ДНР стріляють в мирних жителів Горлівки - ЗМІ

5 серпня журналісти "Громадського телебачення Донеччини" зустріли нову групу вимушених переселенців, які кілька годин тому виїхали з Горлівки.

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Мешканка цього міста розповідає, що снайпери ДНР хаотично стріляють по перехожих прямо на вулиці, в місті відсутня електрика, продуктові магазини закриті, немає води та газу.