Бойовики ДНР стріляють в мирних жителів Горлівки - ЗМІ
01:49, 06 серпня 2014Політика
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Мирні жителі Горлівки (Донецька область) продовжують покидати цей населений пункт, зайнятий бойовиками терористичної організації "Донецька народна республіка".
REUTERS
5 серпня журналісти "Громадського телебачення Донеччини" зустріли нову групу вимушених переселенців, які кілька годин тому виїхали з Горлівки.
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Мешканка цього міста розповідає, що снайпери ДНР хаотично стріляють по перехожих прямо на вулиці, в місті відсутня електрика, продуктові магазини закриті, немає води та газу.
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